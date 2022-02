Con «SoloxTutti – Il concerto barocco» ritorna nella chiesa di San Biagio a Ravecchia l’ottava edizione de «L’Estro armonico» con tre concerti. Il primo appuntamento, fissato per domenica 27 febbraio alle 17, prevede brani di Vivaldi, Bach, Torelli e Telemann, per scoprire e riscoprire i colori della tromba e del violino, della viola e del violoncello, del liuto e dell’oboe. La rassegna è promossa da 753ArteBellezza con il patrocinio della Città. Ingresso libero. Riservazioni telefonando al numero 091/825.21.31 o scrivendo a [email protected]

Protagonisti saranno i Solisti e Gli Archi del Rusconi, diretti da Piercarlo Sacco. Agli albori del dialogo solistico Alessio Dal Piva proporrà le pagine quasi sperimentali del cosiddetto «Estienne Roger 188» di Giuseppe Torelli, seguito da tre concerti iconici di Antonio Vivaldi. Del prete rosso in scena il concerto per liuto, un doppio concerto per violino e violoncello e il celebre doppio a due violini in la minore n. 8 dall’Op. III, solisti Marco Pisoni, Piercarlo Sacco, Francesco Dessy e Massimiliano Re. Dal versante tedesco il concerto per viola di Telemann, interpretato da Silvia Frigerio, e il concerto per oboe e violino di Bach, solisti Alberto Melgrati e ancora Piercarlo Sacco, nella duplice veste di violinista e maestro concertatore.