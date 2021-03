Far vivere ai propri passeggeri un’esperienza turistica completa. Questo l’obiettivo della Schweizerische Südostbahn (SOB), i cui treni circolano sulla linea di montagna del San Gottardo dallo scorso dicembre grazie all’accordo di cooperazione siglato con le FFS. Ma cosa significa, concretamente, far vivere un’esperienza turistica completa? Presto detto: attraverso il proprio portale digitale, la SOB consente al turista non solo di acquistare il titolo di trasporto per il viaggio lungo la vecchia linea del San Gottardo in alternativa alla più veloce e diretta galleria di base di AlpTransit, ma anche i biglietti per usufruire di numerosi attrattori turistici. Come avevano avuto modo di illustrare i vertici della SOB quando, nell’inverno del 2019, avevano presentato il loro progetto all’assemblea...