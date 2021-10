Quando la cura sale sul palcoscenico

Dopo il cinema ora tocca al teatro. La Fondazione Sasso Corbaro ha scelto uno spettacolo teatrale quale primo appuntamento autunnale organizzato con l’obiettivo di avvicinare il pubblico ai temi delle Medical Humanities e dell’etica clinica. Sabato 16 ottobre alle 20.45 al Sociale di Bellinzona sarà così riproposta la pièce creata sette anni fa proprio nel teatro cittadino «Bianco su Bianco» della Compagnia Finzi Pasca (prevendita dei biglietti allo sportello dell’OTR Bellinzona e Valli o su Ticketcorner). La serata inizierà già alle 18.30 nella sala del Consiglio comunale della Turrita con una tavola rotonda animata da personalità provenienti da diversi ambiti professionali: la giornalista e curatrice di progetti culturali Tiziana Conte, la compositrice, coreografa e cofondatrice della Compagnia Finzi Pasca Maria Bonzanigo, il primario di cardiologia e decano della Focoltà di scienze biomediche dell’USI Giovanni Pedrazzini e il vicepresidente della Fondazione Sasso Corbaro Graziano Martignoni. «Le Medical Humanities - ha ricordato Roberto Malacrida, responsabile delle relazioni istituzionali, nel presentare il programma di eventi della Fondazione - sono nate per spiegare ai curanti cosa significa essere ammalati». Se inizialmente si utilizzavano i grandi testi della letteratura, dalla sua nascita avvenuta nel 2000 la Fondazione Sasso Corbaro ha fatto uso del cinema per raggiungere lo stesso obiettivo.

«Quest’anno abbiamo incontrato Daniele Finzi Pasca che ci ha lanciato un’idea interessante e provocatoria: proporre ai curanti di recitare la parte dell’ammalato per mettersi nei suoi panni» ha aggiunto Malacrida per spiegare come mai si sia giunti a proporre lo spettacolo «Bianco su bianco». Si tratta di un primo passo verso la concretizzazione dell’idea lanciata da Finzi Pasca che si propone, dunque, di sondare le potenzialità delle arti sceniche come strumento di cura.