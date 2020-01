Quando la Posta trasloca in casa anziani

A Giornico la Posta, destinata a chiudere, potrebbe traslocare in casa anziani. Questa l’opzione presentata ieri sera alla popolazione dai rappresentanti aziendali: una filiale in partenariato (conosciuta anche come agenzia) ospitata appunto alla Casa anziani Elena Celio aperta negli scorsi anni. Una soluzione inusuale, quella che si sta delineando nel paese leventinese, perché solitamente le agenzie vengono allestite all’interno di negozi o cancellerie comunali. Ma non è un unicum in Ticino: si pensi alla filiale in partenariato alla Casa di riposo Centro La Piazzetta di Loreto e alla Casa anziani Fondazione Parco San Rocco di Morbio.

Non c’è comunque ancora nulla di deciso. Sia per Giornico che per le altre due filiali delle Tre Valli in verifica (Ambrì e Malvaglia), come spiega al CdT il portavoce della Posta Marco Scossa, «siamo ancora nel corso della fase di dialogo con le autorità e potenziali partner per trovare la migliore formula alternativa di esercizio». La procedura per Giornico appare comunque la più avanzata: «E crediamo che quella proposta ieri sia la soluzione migliore» precisa Marco Scossa.

Una trentina di uffici a rischio in Ticino

Ci sono poi altre 26 filiali nel resto del Ticino sotto esame. Dal giugno del 2017 nel cantone vi sono state 22 trasformazioni di uffici postali, di cui 17 diventati agenzie e altri 5 sostituiti dal servizio a domicilio, con le operazioni postali svolte sull’uscio di casa. La riorganizzazione della rete è motivata dalla Posta con il calo delle operazioni allo sportello, frutto di una crescente digitalizzazione della abitudini della clientela e della società.

Lumino, a febbraio si va da Denner

I casi più recenti nel Bellinzonese: l’ufficio postale di Cadenazzo passato alla panetteria-pasticceria Philipona, e quello di Lumino che andrà al negozio Denner nel corso del mese di febbraio. Da parte loro le filiali di Camorino e Claro, pure destinate ad essere trasformate in filiali in partenariato, attendono lumi da Berna a cui si è rivolto il Municipio di Bellinzona per contestare l’intenzione della Posta.

