La lista civica Blenio 2016, che attualmente detiene un seggio nel Municipio dell’alta Valle del sole, si ripresenta in vista delle elezioni del 18 aprile in rappresentanza delle aree PPD, UDC e Indipendenti. « L’obiettivo è quello di continuare a lavorare per il bene del comune in collaborazione con tutte le forze politiche» spiega un comunicato. «I candidati pronti e motivati provengono da tutte le frazioni del paese con un’equa rappresentanza tra uomini e donne». Sulla lista per l’Esecutivo ci saranno l’uscente Vasco Bruni, Bruno Bizzozzero e Roberta Giussani. Per il Consiglio comunale: Clara Bianchi Clara, Bruno Bizzozzero, Vasco Bruni, Mauro Canepa, Jonathan Emma, Roberta Giussani, Massimo Malquarti, Annalisa Martinelli, Ljan Martinelli, Marisa Martinelli Sauser, Marcello Monighetti, Nancy Rigozzi, Nadia Scapozza e Denis Vanbianchi.