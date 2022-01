Il risanamento della canalizzazione delle acque meteoriche, e la sistemazione dell’alveo del corso d’acqua. Sono i due interventi previsti dalla Città di Bellinzona nell’ex quartiere di Sant’Antonio, località Carmena, valle Morobbia. Dai risultati delle verifiche effettuate la canalizzazione è in cattivo stato, scrive il Municipio nel messaggio firmato di recente tramite cui chiede un credito di 212.000 franchi. «I difetti presenti sono gravi e possono provocare perdite e infiltrazioni nei terreni privati sottostanti, i cui proprietari avevano già segnalato i loro disagi», si precisa. L’Esecutivo sottolinea inoltre che «la zona circostante la canalizzazione è nota per essere particolarmente sorgiva». La sistemazione dell’alveo invece è necessaria in quanto, in occasione di eventi piovosi straordinari, il materiale trasportato si riversa sulla strada comunale, creando evidenti problemi di viabilità e sicurezza. Ciò si è verificato anche a seguito del nubifragio del 7 agosto scorso, che aveva causato danni ingenti soprattutto a Giubiasco e Lumino, ma pure proprio a Carmena, nel punto di cui stiamo parlando.