Alle preoccupazioni della popolazione per i sorpassi di spesa si aggiungono quelle per il termine dei lavori di costruzione. Preoccupazioni di cui si fa portavoce il consigliere comunale liberale radicale Fabio Briccola che chiede dunque al municipio cittadino quando, presumibilmente, potranno riprender i lavori di costruzione dell’oratorio di Giubiasco. Il cantiere, lo rammentiamo, era stato bloccato dall’Esecutivo guidato dal sindaco Mario Branda quando era appunto emerso che il costo dell’opera sarebbe stato di parecchio superiore al credito di 7,95 milioni di franchi votato a suo tempo dal Consiglio comunale del Borgo. Nel frattempo, osserva Briccola, la sezione esploratori San Rocco che avrebbe dovuto insediarsi nel nuovo oratorio ha inoltrato domanda di costruzione per la propria nuova sede nella zona delle scuole elementari del Palasio. «Questa richiesta testimonia come in questi ultimi anni siano sovente mutati i destinatari degli stabili, per cui ci si chiede chi occuperà le varie strutture al termine dei lavori e se le stesse saranno ancora adeguate ai nuovi fruitori» annota Briccola il quale, oltre a domandare se siano già state preventivate le spese di gestione dell’intero edificio, chiede se non sia possibile sistemare almeno parzialmente le superfici esterne per evitare il sollevarsi di terra e polvere.