È partito a inizio estate nel centro di Bellinzona e potrebbe durare fino a tre anni il risanamento di uno dei siti maggiormente contaminati in Ticino. Stavolta non stiamo parlando della raffineria ex Petrolchimica di Preonzo, con la bonifica pure attualmente in corso che costerà alla collettività tra 20 e 25 milioni di franchi. Ma ancora una volta si pone rimedio ad un grave inquinamento del suolo che trova le proprie origini nelle attività del secolo scorso. Si tratta del sito denominato «ex Caviezel», a pochi passi da piazza Indipendenza, zona Cervia. Lì tra il 1928 ed il 1988 era attiva una lavanderia chimica. Il Consiglio di Stato ha firmato il messaggio relativo alla richiesta di un credito netto di 2 milioni di franchi e l’autorizzazione alla spesa complessiva di 3,4 milioni per lo stesso...