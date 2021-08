Impossibile dimenticarlo. D’altronde l’arte, spesso, deve sorprendere (non osiamo dire provocare, perché non era il caso nella fattispecie) per attirare l’attenzione. Così successe esattamente vent’anni fa, quando sul Castelgrande comparvero delle strisce rosse. Opera dell’artista locarnese Felice Varini, trapiantato a Parigi, che così omaggio, in una volta sola, sia la Svizzera (l’installazione fu inaugurata il 1. agosto, festa nazionale) sia il primo anno del riconoscimento UNESCO per i castelli cittadini. Intitolata «Segni», l’originale idea del pittore ticinese voleva proiettare il simbolo della Turrita medievale nel futuro, e con esso naturalmente anche la capitale. Gli archi colorati unirono le mura, la rocca e le torri regalando la sensazione di un unicum, di un caloroso abbraccio, visibile da ogni angolazione. Forme geometriche frammentarie. Identità comune. Pagine di storia da scrivere. Assieme.