Costruito a tappe a partire dall’Ottocento per un uso di tipo industriale, inizialmente come lanificio, lo stabile denominato ex Galvanica di Faido potrebbe essere trasformato in una struttura di accoglienza pubblica per gruppi sportivi, associazioni, fondazioni e scuole, con cento posti letto, spogliatoi e docce. Questa, almeno, è l’intenzione del Municipio che chiede al Legislativo 81.800 franchi per studiare la fattibilità a livello sia imprenditoriale che edilizio, affidando i rispettivi incarichi a due ditte specialistiche. L’edificio si trova nei pressi della zona sportiva-ricreativa, che a mente dell’Esecutivo necessita di un complesso adibito all’accoglienza, che favorisca il soggiorno di gruppi. Una volta delineato un piano preciso, si vorrebbe poi sottoporre il progetto all’Ente regionale...