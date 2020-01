Un normale controllo effettuato dai collaboratori dell’AFD ha permesso di realizzare un singolare fermo. Ieri, giovedì 23 gennaio, attorno alle 13.00 nell’area di sosta di Bellinzona sull’autostrada A2 in direzione nord i collaboratori dell’AFD hanno infatti fermato un autobus con targhe macedoni. Al suo interno sono stati scoperti 40 piccioni vivi, 10 stecche di sigarette e della carne nascosti nella struttura del bus. I piccioni, destinati ad una gara, erano stipati in diversi scatoloni di cartone bucati su un lato. Gli stessi erano celati nel vano motore, nel bagagliaio e nella cuccetta dell’autista. Per i volatili non è stata presentata la regolare documentazione. È stato interpellato il veterinario cantonale che – verificata l’assenza della documentazione - ne ha disposto il respingimento in Italia.

Il conducente del bus e un passeggero, entrambi di nazionalità macedone, sono stati multati per il possesso delle sigarette nascoste. Un terzo uomo è stato multato oltre che per le sigarette anche per il possesso di carne non dichiarata.

Fa parte del mandato dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) controllare merci, persone e mezzi di trasporto, in base all’analisi della situazione e dei rischi. Attualmente l’AFD si trova in una fase di trasformazione verso quello che diverrà il futuro Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC). Questa trasformazione porterà alla creazione di un nuovo profilo professionale. La formazione nelle tre aree di controllo sarà unificata. In futuro, l’AFD sarà ancora più in grado di garantire la sicurezza globale alla frontiera per la popolazione, l’economia e lo Stato.

©CdT.ch - Riproduzione riservata