Quarantasei alpeggi presenteranno i loro prodotti caseari dell’annata 2020 a Bellinzona il prossimo weekend, sabato 10 ottobre dalle 10 alle 21 e domenica 11 dalle 10 alle 17. Gli alpigiani che hanno da poco scaricato gli alpi e sistemato il formaggio nelle loro cantine rappresenteranno tutto il territorio ticinese la Mesolcina, e a causa delle oramai note restrizioni lo faranno unicamente in Piazza Governo (dunque non più in via Teatro e Piazza Nosetto). La Società dei commercianti della capitale, che organizza la rassegna, segnala inoltre che quest’anno vi saranno unicamente i formaggi: per vino, pane, miele e castagne bisognerà dunque aspettare la prossima edizione. La premiazione del migliore formaggio d’alpe della rassegna è in programma domenica alle 11.30, quando una giuria di esperti dell’Associazione ticinese assaggiatori formaggi, capitanata da Renato Bontognali, ed una giuria Slowfood, daranno il responso della loro analisi di oltre cinquanta forme nelle categorie mucca, mucca-capra, capra e formagella.