Altro che complotto ordito per vendetta dalla sua ex moglie. Gli abusi sessuali ai danni della figliastra sono purtroppo avvenuti davvero. Non ha avuto dubbi la Corte delle Assise criminali, presieduta dal giudice Mauro Ermani, nell’emettere il verdetto di colpevolezza nei confronti di un 69.enne del Bellinzonese reo di aver costretto la figliastra a subire le sue morbose attenzioni tra l’estate del 2013 e l’autunno del 2014, quando la ragazza era minorenne. «La sua colpa è estremamente grave. Ha abusato di una ragazza della quale di fatto aveva l’affidamento. E per di più lo ha fatto all’interno delle mura domestiche che dovrebbero essere un luogo sicuro, protetto» ha argomentato il giudice Ermani nel commentare la sentenza con cui la Corte ha condannato il 69.enne a 5 anni di carcere. L’accusa, sostenuta dalla procuratrice pubblica Pamela Pedretti aveva chiesto una pena di 4 anni e 10 mesi, mentre la difesa, assunta dall’avvocatessa Sara Xavier, si era battuta per il proscioglimento dell’imputato. Imputato che ora, d’intesa con la sua patrocinatrice, valuterà se ricorrere in Appello contro la sentenza pronunciata martedì pomeriggio.

Versioni contrastanti

Come avviene nella stragrande maggioranza dei processi riguardanti reati di natura sessuale, in assenza di testimoni diretti ci si deve basare sulle versioni rese dall’imputato e dalla vittima. Versioni che, anche in questo caso, sono diametralmente opposte. Fondamentale per la Corte è dunque verificare quali delle due sia credibile. Ebbene, per la Corte «la vittima è credibile e i fatti che ha raccontato sono veri». Fatti che la ragazzina ha svelato prima ad una amica e solo in un secondo tempo alla madre. Se la tesi del complotto orchestrato per vendetta sostenuta dal patrigno fosse vera, si è chiesto il giudice Ermani, perché la giovane non si è confidata prima con la madre? Una madre con la quale non aveva buoni rapporti e dalla quale si è separata non appena ha potuto. E poi, perché affrontare un’inchiesta estremamente pesante, affrontando le autorità nelle quali non si ha fiducia, denunciando il falso? No, ha ribadito il presidente della Corte, gli abusi raccontati agli inquirenti sono veri, altro che inventati.

«Egoista e menefreghista»

Per nulla credibile è per contro stato ritenuto l’imputato. Ha sempre negato ogni addebito, ma secondo la Corte si è contraddetto su più punti. E in particolare sulle annotazioni riguardanti gli atti sessuali consumati con l’allora consorte riportate nelle agende sequestrate in corso d’inchieste. Annotazioni nelle quali ad un certo punto appare una nuova lettera per contrassegnare la partner. Per la Corte è un indizio che non si tratta più della moglie, ma di un’altra persona. E chi se non la figliastra che ha denunciato gli abusi sessuali subiti? E quando al 69.enne sono state chieste spiegazioni al proposito, ha dato versioni diverse. «È un egoista ed un menefreghista - ha evidenziato il giudice Ermani - per il quale le regole sono un optional. Lo dimostra quando si fa un baffo dell’ordine intimatogli dal Pretore di stare alla larga dalla famiglia». Oltre alla conferma dell’atto d’accusa, la Corte ha accolto le richieste formulate dall’accusatrice privata e in particolare il risarcimento di 20.000 franchi per la riparazione del torto morale subito dalla ragazzina.

