È caduta anche questa volta l’accusa, mossa dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ad un imprenditore svizzero di origini italiane residente in Riviera, di aver cercato di importare in Svizzera dall’Italia le parti di due elicotteri da combattimento Agusta Bell AB 212 ASW. La Corte di appello del Tribunale penale federale (TPF), presieduta dalla giudice Claudia Solcà, lo ha infatti prosciolto dal reato di infrazione alla Legge federale sul materiale bellico. L’uomo era già stato prosciolto nel settembre dello scorso anno dal TPF, tuttavia l’MPC aveva però inoltrato ricorso contro la sentenza di primo grado che, come detto, aveva scagionato il 55.enne dall’accusa di aver voluto importare in Svizzera i due elicotteri Agusta Bell AB 212 ASW, o quel che ne resta.

Aeromodelli che di bellico non hanno più nulla, aveva sostenuto sempre sostenuto l’imprenditore residente in Riviera patrocinato dall’avvocato Filippo Gianoni. Una tesi, questa, che ha ripetuto anche durante il dibattimento d’appello andato in scena lo scorso agosto. E che era anche stata confermata dai periti sentiti dalla Corte in quell’occasione: tutti gli apparati militari e gli armamenti sono stati disinseriti e l’unico utilizzo possibile dei due elicotteri è per ricavarne parti di ricambio. O, come aveva sostenuto il 55.enne che li aveva acquistati nel 2016 ad un’asta a La Spezia, rivendendoli all’industria cinematografica.