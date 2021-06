Li chiamano «luoghi dimenticati». C’è chi ci va per «un’esplorazione urbana», di giorno, documentando tutto. Ma alcuni vi entrano persino la notte, paventando la presenza di fantasmi e facendo addirittura dei macabri riti con tanto di teschi e candele, come testimoniato da un video postato su YouTube lo scorso febbraio da un artista svizzero con la passione per l’occultismo e la spiritualità. L’ex Sanatorio di Piotta, in disuso dal 1962, è purtroppo diventato negli anni una meta per curiosi di ogni età (soprattutto giovani) e di qualsiasi provenienza. Il complesso da un lustro è di proprietà della Ice Sport International Academy SA con sede a Paradiso che l’ha acquistato dal Cantone per 750.000 franchi con l’obiettivo di ristrutturarlo ed insediarvi un centro di formazione per gli sport invernali...