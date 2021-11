Nulla può essere anteposto alla sicurezza e alle normative della circolazione stradale. È quanto afferma il Municipio di Bellinzona nel rispondere a un’interpellanza del Movimento per il socialismo (MPS) concernente viabilità e posteggi sulle strade collinari di Monte Carasso, al pari di quelle di Sementina molto frequentate dalle auto a seguito del boom di visitatori diretti al vicino Ponte tibetano. Pronzini, Lepori e Sergi avevano chiesto anzitutto se corrispondesse al vero l’avvenuta soppressione di posteggi alla fine della strada El Runchetign, e se in questo ambito fosse stata modificata la «vecchia prassi di tollerare le auto nelle aree di sosta», di cui hanno beneficiato per anni alcuni confinanti ora arrabbiati. L’Esecutivo spiega che alcuni posteggi sono stati effettivamente eliminati per ricavare una piazza di giro, e precisa che «non esistevano e non esistono aree di sosta, ma aree di scambio che come tali devono rimanere libere». In questo senso, «non è mai stata ordinata alcuna prassi di tolleranza». Con la modifica della segnaletica di accesso, la Polizia ha quindi proceduto a rendere chiaro ed inequivocabile l’obbligo di non posteggiare nelle aree di scambio perché appunto prioritaria è la sicurezza degli utenti.

«Una regola conosciuta»

I tre consiglieri comunali chiedevano poi spiegazioni in merito al ruolo giocato nella questione dall’ente autonomo Carasc (che gestisce la montagna di sponda destra su incarico della Città), in particolare per sapere se fosse stato coinvolto o interpellato. Ebbene, «l’ente autonomo è stato parte attiva nella problematica. Tuttavia, «sulle aree di scambio, non essendo possibile transigere alla sicurezza, l’ente non ha competenza alcuna». E che dire poi dei proprietari e dei confinanti? Sono stati preventivamente informati? Il Municipio ribadisce che «nelle aree di scambio non si può posteggiare», e commenta: «È una regola che dovrebbe essere conosciuta per chi ha acquisito la patente di guida». Motivo per cui no, non è stata fatta alcuna informazione preventiva a beneficio delle cittadini e dei cittadini coinvolti.

Prima le normative

Ma per quale ragione, chiedeva sempre l’MPS, «non si è cercato di trovare una soluzione che permettesse di considerare anche gli interessi dei proprietari confinanti nel rispetto delle disposizioni di legge, ad esempio istituendo alcuni parcheggi a loro destinati?». Per i motivi già indicati in apertura dell’articolo: «La ricerca di soluzioni alternative non può essere anteposta alla sicurezza e alle normative della circolazione stradale. La creazione di posteggi deve inoltre rispettare le normative di Piano regolatore. Non è ammissibile implementare una soluzione illegale».

Monte Carasso. ©CdT/Chiara Zocchetti

