Con un seggio in meno la sfida si fa interessante

SOTTO LA LENTE

Manca una ventina di giorni al deposito delle liste per le elezioni del Gran Consiglio grigionese in agenda il 15 maggio - La deputazione del Moesano scenderà da sei a cinque rappresentanti - Salvo sorprese saranno della partita gli uscenti Censi, Atanes, Wellig e Papa - Noi-Togni dovrebbe lasciare - A Mesocco Fasani non si ricandida dopo 19 anni