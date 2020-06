Quel che resta dell’ex Motel Riviera è tutt’altro che un bel biglietto da visita per Claro. Il consigliere comunale PLR di Bellinzona Bixio Gianini torna, con un’interpellanza, sulla struttura situata all’entrata del quartiere per chi arriva da sud. Il vecchio stabile è stato nel frattempo demolito. Il rappresentante del Partito liberale radicale domanda dunque al Municipio come mai il «sedime si trova nello stato attuale», se sono stati «avvisati i proprietari dello stato della recinzione» e se è stato dato «un termine per il ripristino della situazione e la messa in sicurezza».