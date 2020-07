Tante novità ai castelli di Bellinzona in questa strana estate. La mostra in 3D su Leonardo da Vinci al Sasso Corbaro sta riscuotendo un grande successo; per tutto agosto, il mercoledì fino alle 21, sono previste aperture serali. Mentre per i più piccoli ecco atelier creativi e didattici per imparare... giocando a conoscere il grande artista e le sue opere lungimiranti.

Proprio nell’ambito della mostra dedicata al genio del Rinascimento, allestita al castello di Sasso Corbaro, sono in programma attività per i bambini (ritrovo al maniero). Tutti i lunedì e mercoledì pomeriggio, in agosto, si organizzano atelier creativi alla scoperta di da Vinci. L’obiettivo è quello di intrattenere e divertire i ragazzi dai 6 ai 12 anni e nel contempo provare a raccontare Leonardo nelle sue molteplici sfaccettature e meravigliose invenzioni. Il tutto al costo di 25 franchi per bimbo. Per poter garantire lo svolgimento degli atelier e delle visite in piena sicurezza e nel rispetto delle norme igieniche, il numero di partecipanti è limitato. L’iscrizione agli atelier è obbligatoria entro le 11 del giorno stesso; i pomeriggi si terranno con qualsiasi tempo. Maggiori informazioni allo 091/825.21.31 o scrivendo a info@bellinzona-altoticino.ch.

Le novità non sono finite. Da mercoledì 5 agosto fino alla fine del mese tutti i mercoledì sera si propone l’apertura prolungata della mostra fino alle 21. Un’occasione unica per immergersi nella magica e romantica atmosfera di Sasso Corbaro al calar del sole e per visitare la mostra tra le fresche mura dal fortilizio di cima.

