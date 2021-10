Alla nuovissima Gottardo Arena è arrivata oggi una squadra d’eccezione. No, non stiamo parlando dei giocatori del Berna che giocheranno in serata contro l’Ambrì Piotta, bensì dei medici, fisioterapisti e tutto il personale sanitario di club e selezioni nazionali che hanno partecipato al simposio di medicina dello sport, svoltosi nel pomeriggio, organizzato dallo Swiss Medical Network, uno dei due maggiori gruppi svizzeri di cliniche private, all’interno del ristorante 1937, convertito per l’occasione in una vera e propria sala congressi.

L’importanza della tecnologia

Dal primario di medicina dello sport dell’ospedale di Davos nonché CMO della squadra di hockey grigionese Walter Kistler al medico della nazionale U18 e dell’HUG di Ginevra Philipp Tscholl, erano presenti al convegno alcuni tra i migliori specialisti elvetici, i quali si sono confrontati sui diversi aspetti delle loro attività: dalla prevenzione al recupero da infortuni, con particolare attenzione verso questo periodo di pandemia che ha, inevitabilmente, condizionato anche il loro modo di lavorare con gli atleti. Alcuni dei quali erano presenti al simposio, su tutti Ricky Petrucciani, il 21.enne locarnese campione europeo U23 e protagonista alle ultime Olimpiadi di Tokyo nei 400 metri, dove ha sfiorato il sogno di partecipare alla finale. Ma a parlare, e offrire interessanti spunti alla cinquantina di partecipanti, anche il coach dell’HCAP Luca Cereda nell’insolita veste di relatore. Il quale ha spiegato come la tecnologia offra un valore aggiunto fondamentale nell’hockey moderno, in grado di sublimare non solo il gioco di squadra ma anche le prestazioni dei giocatori grazie a un sofisticato lavoro di analisi di dati, estratti da un sistema di sensori che monitorano ogni singolo movimento e i rispettivi sforzi fisici.

© CdT/Mattia Sacchi

Uno spazio accogliente

Ma, al di là delle analisi e delle considerazioni scientifiche emerse durante la conferenza, a suscitare grande interesse è stata questa «prima» della Gottardo Arena, che si vuole proporre non solo come pista di ghiaccio all’avanguardia ma anche come possibile sede di convegni e congressi. «In effetti è stato molto suggestivo organizzare un evento di medicina sportiva in questa bellissima pista - commenta soddisfatto Dino Cauzza, CEO di Swiss Medical Network -. Un incontro tra eccellenze che vuole anche rappresentare il segnale di una vicinanza al territorio ticinese, come è d’altronde è nella nostra filosofia. A questo proposito, avremmo voluto organizzare per l’occasione un torneo di hockey per le squadre Under 15, ma essendo i lavori ancora in fase di compimento abbiamo dovuto posticipare. Vorrà dire che lo faremo una volta che gli spogliatoi saranno completati: questo è quindi un arrivederci...».

Gli fa eco Daniele Mona, CMO del team leventinese: «Al di là di qualche piccolo aggiustamento tecnico, il nostro “debutto casalingo” è decisamente positivo. La sala del ristorante 1937 si presta bene all’accoglienza di 70-80 persone, numero ideale per questo genere di eventi. Possiamo quindi pensare al futuro per simposi e congressi con altri specialisti: non poteva esserci modo migliore per festeggiare i miei 40 anni di attività medica. Dentro e fuori la pista, la Gottardo Arena ha dimostrato di essere pronta».

