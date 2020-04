Personale della Città: il Movimento per il socialismo (MPS) torna alla carica. E stavolta segnala il caso di un alto funzionario che ha appeso all’albo del suo settore un messaggio rivolto ai subalterni. Per l’MPS si tratta di una «gravissima minaccia». «Questo caso deve essere considerato in tutta la sua gravità e deve essere inserito all’interno di una gestione dove le imposizioni e l’arbitrio nella gestione del personale stanno diventando la regola. Pone inoltre la necessità di sapere con quali criteri in questi anni sono stati nominati i quadri dirigenti dell’amministrazione comunale. L’impressione è che nelle nomine più che le competenze professionali e di gestione del personale giochino appartenenze politiche e ricompense per favori fatti», si legge nell’interrogazione presentata al Municipio dalle consigliere comunali Angelica Lepori e Monica Soldini.