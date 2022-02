L’arrivo di una frazione nel 2002, partenza e arrivo della tappa regina nel 2006, e poi ben quattro partenze nel 2008, 2013 (cronoprologo e prima tappa) e 2015. Il paese di Ambrì è abbonato al Tour de Suisse. Un tandem che si ripeterà quest’anno, e sarà già la sesta volta nello spazio di vent’anni. Giovedì 16 giugno 2022 la zona dell’aeroporto ospiterà infatti la partenza della frazione numero 5 dell’85.esimo Tour, tappa che sarà tutta ticinese, come quella di quattro anni fa che attirò migliaia di persone attorno a Bellinzona in un periodo già rovente anche per i mondiali di calcio seguiti in diretta dalla Russia sullo sfondo di un’estate che stava per sbocciare. Quasi 200 i chilometri da percorrere stavolta, e non sarà una cosiddetta «tappa di trasferimento». Al contrario. Le occasioni per...