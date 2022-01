Il consigliere comunale di Bellinzona Vito Lo Russo (PLR) chiede, insieme ad una ventina di cofirmatari, il rifacimento del tratto di viale Stazione che si trova tra la piazza Collegiata e il comparto della stazione FFS, che «si presenta in condizioni decisamente precarie». La mozione si basa sulla premessa che «la stazione funge da porta d’entrata della città per i viaggiatori e garantisce un efficiente collegamento con i mezzi pubblici su gomma, con il servizio taxi e il traffico lento (biciclette). Questi interventi ricoprono un ruolo centrale a livello urbano sia cantonale che nazionale e rivestono anche un ruolo aggregativo per gli abitanti della città e consentono un maggior interesse per i commerci».

Un viale dai due volti

Secondo Lo Russo, attualmente la parte bassa del Viale si presenta curata, funzionale, sicura e ben frequentata. I commerci concentrati in questa zona godono di un buon afflusso di clientela. Cosa che non si può dire della parte alta. Si auspica pertanto che venga presentato al più presto un messaggio all’indirizzo del Legislativo per la sua valorizzazione. «Il fondo stradale in dadi di porfido rosso e i marciapiedi in lastre di granito, a causa di un progressivo degrado, presentano cedimenti, blocchetti e lastre instabili con conseguente infiltrazione d’acqua. La manutenzione ordinaria risulta insufficiente ed è necessario intervenire in modo più radicale. Le sottostrutture, vista la loro età, sono da sostituire e adeguare alle attuali necessità. L’illuminazione è di vecchia generazione e non più a norma, inoltre l’attuale concetto che vuole la luce al centro della carreggiata non garantisce una distribuzione omogenea del fascio luminoso, lasciando gran parte dei marciapiedi in ombra», annotano Lo Russo e colleghi.

«Questa situazione crea svariati disagi»

La mozione sostiene che viene a mancare la sicurezza dei pedoni, non si valorizzano sufficientemente gli stabili (alcuni architettonicamente molto pregiati), non si mettono in risalto le vetrine dei pochi negozi rimasti e si dà la sensazione di trascuratezza. Risistemare e rendere più confortevole la parte alta del viale Stazione, come la parte bassa, deve diventare un’opera fondamentale per l’attuale Municipio, un adeguato arredo urbano (fatto di panchine, posti per le biciclette, cestini, un’illuminazione adeguata) permetterà una maggiore fruizione da parte del cittadino e del turista ed un interessante luogo per l’insediamento di nuovi commerci.

Maggiore attrattiva

Il consigliere comunale liberale radicale fa infine notare anche che dall’aprile 2017 le FFS, sfruttando la vecchia linea ferroviaria del San Gottardo (Gotthard Panorama Express), propongono un itinerario che parte da Lucerna e arriva a Bellinzona. Sempre più il sabato mattina arrivano i turisti da oltre Gottardo per godersi il mercato cittadino, le fortezze, la Villa dei Cedri, la chiesa Collegiata: «Purtroppo devono attraversare un pezzo di viale anonimo e poco curato».

