L’arte l’aveva nel sangue, il londinese John Ruskin. Mente eccelsa, poeta e pittore, attorno alla seconda metà dell’Ottocento nel suo peregrinare per l’Europa (in particolare in Francia ed in Italia) fece tappa anche in Ticino. Nel Sopraceneri, più precisamente. Rimase ammaliato dal lago Maggiore e dall’Isola Bella e, soprattutto, dai castelli (e non solo) di Bellinzona. Forse alla luce dei racconti dell’amico William Turner, artista pure lui, il quale ritrasse con la tecnica dell’acquarello la Turrita (e il piano di Magadino) nella metà del XIX secolo. I libri di storia narrano che Ruskin, nell’estate 1858, trascorse nella capitale addirittura un mese accompagnato dall’amico e guida transalpina Joseph Couttet; ogni giorno spediva una lettera al padre, esprimendo l’entusiasmo per il soggiorno.