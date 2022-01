«Bisogna puntare in alto, non rassegnarsi alla mediocrità. Questo progetto che segnerà la Città per i prossimi 100 anni pecca non solo di ambizioni, ma anche di una visione chiara. Quella che doveva essere un’operazione identitaria si sta trasformando in qualcosa di puramente immobiliare». Tuto Rossi non è certo uno che ha peli sulla lingua. Il consigliere comunale democentrista ha convocato oggi la stampa per fornire la sua visione del quartiere che si svilupperà a tappe dal 2026 al posto delle Officine FFS.

Al vaglio del TerritorioAll’avvocato e notaio, infatti, non piace affatto la «Porta del Ticino - Urban Living Lab», cioè l’idea concepita dal team di specialisti italozurighese sa_partners-TAMassociati-Franco Giorgetta architetto paesaggista nell’ambito del mandato di studio in parallelo....