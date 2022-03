Verrà proiettato domani (mercoledì 2 marzo) alle 20.30 al cinema Leventina ad Airolo il film «Yschtoo al carnevale di Basilea» del regista Nicolas Joray. La pellicola offre uno sguardo dietro le quinte del «Fasnacht» (il carnevale) di Basilea. Nel corso di un anno il documentario accompagna diverse persone nella loro vita sociale e nei loro preparativi per l’appuntamento con i bagordi. I creatori di lanterne, maschere e costumi raccontano le loro motivazioni. Spazio viene dato anche ai menestrelli, ai gruppi e alle guggen. Insomma, diversi approcci e processi artistici si fondono per creare un puzzle colorato, il carnevale della città renana appunto, che è un patrimonio culturale mondiale UNESCO. Il film verrà proiettato nella sua versione originale in dialetto di Basilea con sottotitoli in francese.