«C’è grande interesse e questo non può che farci piacere. Tutti possono partecipare per dare vita ad un progetto che rilancerà la Valle di Blenio». Sono mesi intensissimi per Lino D’Andrea, anima e cuore del Sun Village di Acquarossa, il complesso turistico-alberghiero che verrà realizzato nella zona di Comprovasco. Il fiduciario sta leggendo le centinaia di pagine, del corposo incarto, che confluiranno nella domanda di costruzione che verrà presentata ad inizio settembre, come ci ha confermato ieri. Un leggerissimo ritardo sulla tabella di marcia (l’inoltro era previsto a fine giugno) frutto della volontà di fare le cose per bene, affinché la popolazione possa capire la bontà dell’iniziativa di cui si parla da tre anni. Entro fine mese gli specialisti che si sono occupati dei singoli aspetti...