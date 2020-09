«Si pretende che l’istante riqualifichi tutto il sedime liberandolo da tutte le fonti inquinanti in modo completo secondo le disposizioni di legge per evitare che si ripresenti una situazione paragonabile ad altri siti noti inquinati che dovranno essere risanati a carico dello Stato». L’Associazione per il miglioramento ambientale (AMICA) di Castione è preoccupata per la situazione venutasi a creare su un terreno di circa 20.000 metri quadrati in zona industriale. Ha dunque inoltrato opposizione contro la domanda di costruzione volta alla «riattazione» del fondo. In sostanza, ci ha spiegato il progettista che ha curato la relazione tecnica per conto del proprietario del sedime, si tratterà di effettuare una pulizia, di procedere allo smaltimento dei rifiuti e poi al livellamento del terreno...