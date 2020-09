La galleria autostradale di San fedele è troppo pericolosa. Intervenite tempestivamente presso gli uffici federali competenti al fine di evitare altre tragedie. È questo l’appello che i grancosiglieri del Moesano Samuele Censi, Manuel Atanes e Nicoletta Noi Togni rivolgo al Consiglio di Stato retico. Appello lanciato dopo che lo scorso week-end all’interno del tunnel si è verificato uno scontro frontale fra due auto. «A partire dall'autunno del 2016, anno dell'inaugurazione del tunnel, si contano già almeno quattro gravi incidenti della circolazione, tra cui uno purtroppo mortale» rilevano i quattro granconsiglieri nella lettera aperta inviata a Coira, rammentando come già in sede di progetto era stata evidenziata la pericolosità di un’autostrada a quattro corsie che s’immetteva poi in un tunnel a canna unica. Sottolineando che gli incidenti sono certamente da ricondurre a disattenzioni e manovre errate da parte dei conducenti, i firmatari della lettera aperta ricordano che l’Ufficio federale delle strade (USTRA) sollecitato anche da una interrogazione dell’attuale Consigliere agli Stati Marco Chiesa intervenne apportando alcuni correttivi dopo il primo incidente mortale avvenuto nella galleria San Fedele. «Questi interventi - prosegue la lettera aperta - sono purtroppo risultati un palliativo per la sicurezza ed ora urge trovare nuove soluzioni che permettano di ridurre in futuro il rischio di collisioni frontali all'interno della galleria». Soluzioni che i tre granconsiglieri ritengono possano essere simili a quelle individuate per il tratto dell’A13 tra Roveredo e san Vittore: delle barriere centrali amovibili i cui moduli, in caso di necessità, potrebbero essere abbassati in maniera indipendente, così da facilitare ad esempio l'accesso dei veicoli di salvataggio. «Agire oggi è consapevolezza, attendere e rimanere in balia degli eventi equivale ad una sconfitta» concludono Censi Atanes e Noi-Togni ribadendo la necessità di apportare tutti gli accorgimenti tecnici affinché nella galleria di san Fedele non si ripetano più scontri frontali.