L’attenzione del Ticino, e della Svizzera in generale, nelle ultime due settimane si è concentrata sull’inaugurazione del tunnel di base del Monte Ceneri che andrà in scena proprio oggi. Un giorno storico per la politica dei trasporti della Confederazione. Ma c’è un’altra galleria che è pronta a festeggiare. È quella autostradale del San Gottardo, inaugurata il 5 settembre 1980. Quarant’anni fa e milioni di automobili e mezzi pesanti transitati sotto l’opera il cui «padre» è il compianto ingegnere Giovanni Lombardi. Domani, sabato, dalle 11.15 al Centro di manutenzione di Airolo, è in programma una cerimonia (si veda il box) promossa dal gruppo Raduno ex maestranze, con alla testa l’ex sindaco Mauro Chinotti e Walter Scheidegger. Per noi è l’occasione di gettare uno sguardo al passato ma soprattutto...