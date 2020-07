Quel video inquietante: «Ucciderò quegli idioti e poi la farò finita»

Un filmato, della durata di una decina di minuti. È datato 3 maggio 2018. Lo ha videoregistrato il giovane a processo da oggi alle Criminali per la sventata strage alla Scuola cantonale di Commercio a Bellinzona. L’attacco, secondo l’accusa, avrebbe dovuto avvenire il 15 maggio, ricordiamo. «Ormai ho deciso. La data è fissata. Qui non sono pronti. Ho visto oggi la mia vittima zero. Le cose si svolgeranno in questo ordine. Io entrerò. Non so se avrò lo zaino, e se terrò il fucile nella custodia della chitarra. Non devo portare rispetto a nessuno. Fino al 15 maggio mi disprezzeranno. Chiederò loro che valore danno alla vita, non so cosa mi risponderanno. La loro prima reazione sarà di sbigottimento, immagino. In quel caso tirerei fuori la pistola e formulerei nuovamente la domanda. Voglio lanciare un segnale forte, che duri per sempre, indimenticabile, che possa protrarsi nei secoli. In futuro nessuno darà per scontato che chi va bene a scuola non può fare una cosa simile. Dopo aver seccato quegli idioti nella loro auletta del cavolo ucciderò altre persone. Saranno tutte fatte a pezzi. Poi salirei verso l’alto. Una volta compiuta la strage mi sarò riscattato completamente. Poi invocherò chi mi ha aiutato in tutto questo: Hitler e gli altri autori di massacri negli USA. Infine mi infilerò una pistola in bocca ed il coltello nello stomaco. Il mio onore samurai. Fine».