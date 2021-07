È considerato uno dei padri dell’architettura futurista. Di certo, per lui, l’arte era tutto. Architetto e pittore, Mario Chiattone dopo gli studi alla prestigiosa Accademia di Brera si stabilì in Ticino alla fine della Prima guerra mondiale. Un Cantone che lo ha accolto come un vero maestro e che gli ha permesso di dimostrare tutta la sua fama. In particolare nel Bellinzonese, dove realizzò la nuove sede di BancaStato nel 1930 e sistemò piazza Governo. Ma non solo. A Giubiasco il suo estro diede vita al Mercato coperto nel 1937 ed al restauro del cimitero nonché al colombario del 1957, una delle sue ultime opere (morì infatti quell’anno).