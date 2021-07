Nessuna opposizione contro la domanda di costruzione, ma alcuni interrogativi puntuali sfociati in una lettera al Municipio di Arbedo-Castione. L’Associazione per il miglioramento ambientale del quartiere (AMICA) prende posizione a proposito della realizzazione di un asilo nido nell’ex Casa Delcò, vicino alle scuole Medie, recentemente rilevata dal Comune. In primo luogo il presidente Alberto Robustelli ed il segretario Arnaldo Gianini domandano all’Esecutivo se esiste uno studio che «confermi la necessità» di insediare la struttura, dato che a poche centinaia di metri ne esiste già una: «Se sì, su quali dati si basa il calcolo e per che durata?».

Secondariamente l’attenzione dell’AMICA si sposta su altre cifre, quelle riguardanti i costi. Sulla base dell’incarto «si evince che il Comune si sobbarca un onere di circa 1,35 milioni» per rinnovare l’edificio. Robustelli e Gianini chiedono come mai il credito approvato dal Legislativo era stato di 2,2 milioni: «Per quale motivo le due cifre non concordano? A cosa è dovuta la differenza?». Il prossimo interrogativo è relativo alla gestione del futuro asilo nido. In questo caso, secondo l’associazione, le alternative non possono che essere due: responsabilità diretta del Comune o affittare la struttura a terzi, i quali si sobbarcherebbero lo stipendio del personale e la locazione. L’ultima domanda è invece riferita al destino del comparto scolastico, bloccato da ricorsi: «Ci sembra che il Comune, a piccoli passi, stia modificando» l’assetto dell’area che «doveva invece essere gestito in blocco e in modo definitivo».