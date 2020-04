Quell’estate senza eventi, ma Bellinzona resta stupenda

A Bellinzona non restano che i castelli. Non che sia poco, attenzione. Sta di fatto che l’estate all’ombra dei manieri sarà orfana di manifestazioni che hanno fatto la storia della Turrita. Tutta colpa del coronavirus. E dei sacrosanti provvedimenti adottati dalle autorità federali e cantonali per arginarne la diffusione. In un climax che avrebbe dovuto essere ascendente, dalla fine di maggio sino a fine luglio la Città si sarebbe animata all’insegna di musica, sport e tradizioni. Quest’anno non sarà così, perché abbiamo già capito che il 2020 sarà all’insegna dello «state a casa» più che del «vediamoci in piazza».

Ecco quindi che sono stati annullati la rassegna «Burghinfera» in programma il 26 aprile e l’evento in onore del vino «Perbacco! Che bianchi» previsto dall’8 al 9 maggio (resta da capire che ne sarà dell’appuntamento principale di inizio settembre). Dal 20 al 23 maggio, in piazza del Sole, avrebbero dovuto risuonare le note di «Imagine» e «Yellow Submarine» in occasione della ventesima edizione dei «Beatles Days», mentre la manifestazione di atletica «Galà dei castelli» in agenda il 25 maggio è stata posticipata. Ha dovuto alzare bandiera bianca anche «BelliEstate» che dal 29 maggio al 12 luglio avrebbe dovuto animare le serate al Parco urbano della capitale. Posticipate inoltre l’attesa mostra «Leonardo Da Vinci 3D» al fortilizio di Sasso Corbaro e l’esposizione «Hortus conclusus – L’illusione di un paradiso» al museo di Villa dei Cedri.

Cambiamo mese e passiamo a giugno. Niente da fare neppure per l’Openair di Monte Carasso: la 27. edizione, in calendario dal 18 al 20, slitta al 2021. Dalle note rock e pop a quelle blues il passo è breve, ma è altrettanto doloroso. Annullato pure il «Bellinzona Blues Festival» in programma dal 25 al 27 giugno in piazza Governo. Tredici concerti gratuiti avrebbero dovuto essere la ciliegina sulla torta per i tre decenni della musica del Diavolo nella Turrita.

Fuori dal distretto, sono costretti a dare forfait quest’anno, tra gli altri, il «Maggio gastronomico» (dal 1. al 31 maggio), il «Musicalbar» di Biasca (9 maggio), «Caseifici aperti» (dal 9 al 10 maggio), la festa per i 100 anni della Filarmonica di Biasca (dal 9 al 10 maggio), la corsa podistica «Malvagliese» (10 maggio), il Sunvalley festival di Malvaglia (dal 29 maggio al 1. giugno) ed il «Carnevaa summer festival» di Faido (dal 30 al 31 maggio).

Lo scrittore americano Mark Twain sosteneva che «l’estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui faceva troppo freddo d’inverno». Proviamo a consolarci. E speriamo che l’autunno sia il «vero» estate.

©CdT.ch - Riproduzione riservata