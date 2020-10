«Quell’intervento è stato proporzionato»

Quell’intervento è stato eseguito come da manuale. Dall’inizio alla fine. Non ha avuto dubbi mercoledì mattina il giudice della Pretura penale Siro Quadri nell’assolvere dalle accuse di abuso di autorità e vie di fatto formulate dal procuratore generale Andrea Pagani nei confronti dei due agenti della Polizia comunale di Bellinzona che la sera del 5 aprile 2018 avevano proceduto al fermo di un uomo che aveva dato in escandescenze in un bar del centro. «Quella persona andava fermata perché un pericolo non poteva essere escluso». A questa convinzione il giudice Quadri è giunto guardando più e più volte, anche alla moviola, il filmato delle telecamere di videosorveglianaza. Ebbene, quelle immagini mostrano che di fronte all’entrata dello stabile della PolCom l’uomo oppone resistenza agli agenti, che sfida uno di loro, che gli si avvicina pericolosamente quando questi gli intima ripetutamente di entrare al comando per essere identificato. A qual punto il poliziotto, sentendosi minacciato, gli dà uno spintone per allontanarlo da sé. Una mossa eseguita come recitano i manuali di polizia, a seguito della quale l’uomo cade a terra. Lì il secondo poliziotto lo ammanetta. Anche in questo caso il giudice ha ritenuto proporzionato l’agire del poliziotto. «Le manette - ha rammentato Quadri - non sono solo una misura coercitiva ma anche il principio base per garantire la sicurezza degli agenti e della persona fermata». Ed è considerata la misura meno invasiva per immobilizzare una persona che oppone resistenza. «Non hanno fatto altro che applicare quanto appreso durante la scuola di polizia» ha ribadito il giudice Siro Quadri accogliendo la richiesta di assoluzione dei due agenti pronunciata martedì dai loro patrocinatori, gli avvocati Luigi Mattei e Patrick Gianola.