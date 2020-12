«Sto valutando due scenari: cedere la conduzione dell’intera seduta al mio vice Vincenzo Mozzini oppure passargli il testimone quando arriveremo all’undicesimo punto dell’ordine del giorno». Luca Madonna, presidente del Consiglio comunale di Bellinzona non intende scostarsi di un millimetro nella posizione assunta al riguardo dei sorpassi di spesa per la costruzione del Policentro della Morobbia di Pianezzo e per la ristrutturazione dello stadio comunale della Turrita. Convinto - come il gruppo Lega-UDC del quale fa parte - che non ci siano gli elementi necessari affinché il Legislativo possa esprimersi sui crediti suppletori, ha deciso di non firmare la convocazione per la seduta del 21 dicembre malgrado in tempo utile siano state presentate quattro relazioni (due di minoranza e due di maggioranza) delle Commissioni della gestione e dell’edilizia. Convocazione che, ottenuto il via libera da parte degli Enti locali alla richiesta formulata dal Municipio cittadino, è poi stata sottoscritta dal vicepresidente, il liberale radicale Vincenzo Mozzini.