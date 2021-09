Quanto sia fondamentale la prevenzione lo abbiamo (ri)scoperto questa estate. Le abbondanti piogge, il forte vento e la grandine che in luglio e ad inizio agosto hanno interessato praticamente tutto il Ticino hanno riacceso i riflettori, da un lato, sulle bizze della natura e, dall’altro, su quanto le autorità e i cittadini devono e possono fare per limitare al massimo i danni che simili eventi inevitabilmente causano. Il nostro Cantone ha retto benissimo l’onda d’urto del maltempo: le opere di premunizione realizzate nel recente passato - salvo rarissime eccezioni - hanno permesso di far fronte alle intemperie.

Il Sasso Marcio ed il laghetto

Un altro strumento utilissimo è quello pianificatorio, nella fattispecie legato alla codificazione delle zone di pericolo nei diversi Comuni. Ne parliamo...