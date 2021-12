Al di là dei motivi che hanno spinto ieri sera oltre una ventina di consiglieri comunali di Bellinzona ad abbandonare la sala, che si possono anche comprendere alla luce della preoccupante evoluzione epidemiologica e della presenza oramai assodata in Ticino della variante Omicron, rimane l’ennesima immagine poco decorosa trasmessa all’esterno durante l’acceso dibattito in sala durato poco meno di un’ora. Consiglieri che si muovevano da un banco all’altro, chi prendeva la parola anche se non era il suo turno, battute come se ci si trovasse al bar tra amici davanti ad una birra a commentare una partita di calcio, poca se non scarsa conoscenza della Legge organica comunale.

Botta e risposta

Come abbiamo riferito stamattina, secondo il capo della Sezione degli enti locali Marzio Della Santa la seduta...