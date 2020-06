Quella fusione che dopo un secolo ha rotto il tabù

Quindici anni e non sentirli. Volati come fogli al vento. Fu la prima aggregazione, negli anni Duemila, nel distretto di Bellinzona. Con l’elezione differita del 13 marzo 2005 nacque ufficialmente il Comune di Cadenazzo, frutto dell’unione fra quest’ultimo ente locale e Robasacco. Esattamente dodici mesi prima, il 14 marzo 2004, la popolazione dei due paesi aveva plebiscitato il matrimonio con l’85,4% di sì. Il ghiaccio era rotto. Anche se per vedere un’altra fusione nella regione si dovette aspettare altri due lustri, esattamente il 18 ottobre 2015, quando vide la luce la Città composta da 13 quartieri. Ma senza Cadenazzo, che disse no per il rotto della cuffia (52,4%).

La profezia del «Gigio»

«Mi ricordo che, dopo una serata informativa, l’allora direttore del Dipartimento delle istituzioni...