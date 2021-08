A meno di sorprese, sarà un’altra legislatura di attesa per l’aggregazione in alta Leventina. L’attenzione e le forze dei cinque Comuni (Airolo, Bedretto, Dalpe, Prato Leventina e Quinto) sono rivolte da un lato alle collaborazioni su temi puntuali e, dall’altro, ai grandi ed importanti progetti in fase di concretizzazione o di cui sono state gettate solide basi negli ultimi anni. Questo quanto emerge dal giro d’orizzonte che il Corriere del Ticino ha fatto a 100 giorni o poco più dall’insediamento dei Municipi. Rispetto al recente passato, tuttavia, almeno in un caso le posizioni sono meno rigide, anche se siamo ancora ben lontani da un possibile matrimonio nella regione più a nord del Ticino come auspicato dal Dipartimento delle istituzioni diretto proprio dal leventinese Norman Gobbi. Delle...