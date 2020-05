Il «cuore» di Mesocco cambierà presto volto. Il Consiglio comunale, tornato a riunirsi ieri sera nella sala Spettacoli per rispettare il distanziamento sociale, ha approvato all’unanimità (19 i presenti) la partecipazione comunale al progetto da 7,2 milioni di franchi per il rifacimento della strada cantonale che attraversa il paese. Il contributo ammonta a 2,48 milioni (costo netto 2,1); il resto della spesa sarà coperto da Coira. L’intervento allo «Stradon» avrà una durata di 3-4 anni; grazie ad esso, come ha osservato il Municipio guidato dal sindaco Christian De Tann, si potrà ridare «spolvero al nucleo principale e caratteristico» del villaggio altomesolcinese. Ad esprimersi sul progetto dovrà ora essere la popolazione; salvo sorprese, tuttavia, il restyling otterrà luce verde.

Gli interventi sono previsti su circa 880 metri di lunghezza partendo leggermente a sud dell’accesso alla Stazione BM fino all’ingresso della strada de Arbedàs a nord. La parte centrale della tratta sarà rifatta in dadi, mentre i primi 170 metri a sud e i 200 metri a nord saranno in asfalto. È prevista la creazione di un marciapiede continuo sul lato della corsia nord-sud, per la maggior parte della lunghezza a raso. Si prevede inoltre di adeguare o sostituire parte delle infrastrutture sotterranee. Nel progetto sono comprese anche le sistemazioni di aree pubbliche a lato della cantonale e la creazione di una zona con limite di circolazione massimo di 30 km/h da casa Berni a nord fino alla ex clinica (la soluzione è stata trovata solo dopo l’inoltro di un’opposizione al progetto che ha portato ad un’ulteriore trattativa risoltasi con alcune modifiche).

Il plenum si è poi espresso sugli interventi di rifacimento e risanamento da inquinamento da piombo dei vari impianti di tiro presenti sul territorio, sul credito per una nuova cabina dell’Azienda elettrica ad Andergi, sulla messa a disposizione di mezzi per il risanamento di due tratti di strade agricolo-forestali e sui 90.000 franchi per un nuovo collegamento dell’acquedotto.

