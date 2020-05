Quella torre che da fine mese farà solletico al cielo

A fine mese la vedremo. E saremo i primi al mondo. Parliamo della torre energetica alta una sessantina di metri che presto svetterà nel cielo sopra Castione attirando curiosi da tutto il mondo, i quali già scalpitano per venire in Ticino (coronavirus permettendo). Il pionieristico progetto, promosso dalla start-up luganese Energy Vault, è al giro di boa dopo aver ottenuto la licenza edilizia da parte del Municipio. I lavori sono proseguiti anche durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria, nel rigoroso rispetto delle norme igieniche, e hanno riguardato la messa in sicurezza delle attrezzature. Negli scorsi giorni è stato inoltre montato il grande capannone bianco sotto il quale si trovano le parti elettromeccaniche indispensabili per far funzionare la super gru.

Leggero ritardo causa...