Che volto avrà la zona industriale di Castione? Bella domanda. Tanto che ritorna, a ogni piè sospinto, da ben trent’anni. Consumatisi l’inevitabile addio allo stadio dopo il fallimento del progetto «DaiTicino!» portato avanti dall’ex presidente dell’ACB Gabriele Giulini e le mai concretizzate sirene italo-inglesi, ci si chiede come e quando decollerà il comparto ad est della stazione. Il caposaldo, a dire il vero, c’è. Ed è mica poca roba. Dal 2026 (se non prima) si insedieranno le moderne Officine FFS da 360 milioni di franchi, che come noto lasceranno Bellinzona dopo oltre un secolo.

Verso il polo tecnologico?

Il Municipio lo sa benissimo. E non a caso sta ripianificando completamente l’area di oltre 120.000 metri quadrati in collaborazione con i preposti uffici cantonali. L’obiettivo è quello...