«Ma quali luci rosse. È un locale come ce ne sono tanti in Ticino». Dieci anni fa, un po’ in sordina, entrò nel vivo un’iniziativa imprenditoriale che volente o nolente ha segnato una pagina controversa nella storia di questo Cantone. Il Lumino’s club, situato in zona Bassa a Lumino, aveva da poco aperto i battenti. E già suscitava interrogativi, perché c’era il sospetto che oltre ai massaggi rilassanti in quel ritrovo le donne che vi lavoravano offrissero qualcosa in più. «Vieni a trovarci per un’esperienza indimenticabile», recitava ad esempio la scritta che campeggiava sul sito Internet.

Quello che poi si scoprì essere un postribolo a tutti gli effetti aveva però ricevuto l’autorizzazione, dai preposti uffici cantonali, quale motel e ristorante. «Se il Municipio è preoccupato non ha che...