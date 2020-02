La Motel Lumino SA non esiste più. La società già proprietaria del postribolo Lumino’s (chiuso il 29 luglio 2013 su ordine della magistratura) è stata cancellata d’ufficio dal Registro di commercio ticinese e si trova ora in stato di liquidazione. Nessuno si è opposto alla sua radiazione entro il termine di tre mesi concesso dalla Pretura di Bellinzona. Nemmeno l’imprenditore comasco Luigi Girardi, già direttore del locale osé, condannato in via definitiva dal Tribunale federale per il noto scandalo con addentellati politici legato proprio al ritrovo a luci rosse situato in zona Bassa a Lumino.

La procedura di fallimento (la «fine» della società anonima era stata decretata il 25 giugno 2019) era stata sospesa dapprima ad inizio agosto e in seguito a fine settembre per mancanza di attivo. I vertici della SA avevano tempo, come detto, tre mesi per opporsi alla cancellazione. Non l’hanno fatto e perciò dallo scorso 20 gennaio la Motel Lumino SA non figura più sul Registro.

La sparizione definitiva dell’ex proprietaria del complesso è tutt’altro che una notizia secondaria. E vi spieghiamo subito perché. In questi anni la società era stata tenuta in piedi per portare avanti le richieste di risarcimento nei confronti dello Stato. Complessivamente si tratta(va) di 10 milioni di franchi che la SA pretende(va) dal Cantone e dal Comune per costi e mancati guadagni nonché per la messa sotto sequestro del bordello. La prima raccomandata (per 8 milioni) era partita nell’agosto 2013; la seconda nel luglio 2014. Queste pretese, pur essendo fallita la società, erano entrate a far parte della massa fallimentare. Non siamo a conoscenza di creditori che abbiano deciso di portare avanti le rivendicazioni.

