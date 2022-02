L’illuminazione dello skatepark cittadino inaugurato nell’ottobre del 2018 nei pressi dello stadio comunale è carente. Lo sappiamo, risponde il Municipio di Bellinzona replicando a un’interpellanza presentata da Giulia Petralli insieme ai colleghi ecologisti Marco Noi e Ronnie David, che chiedevano anzitutto perché i lampioni presenti non vengono attivati quando è buio. In occasione del rifacimento del campo sintetico, ha spiegato davanti al Legislativo il capodicastero Opere pubbliche Henrik Bang, sono stati predisposti tutti i collegamenti per tutta la zona che comprende pure lo skate-park e i campi di basket. L’allacciamento è quindi stato eseguito, ma non è stato collegato in attesa del ripensamento della vicina zona che comprende l’ex-tennis e i campi da basket. «Ad oggi non vi è dunque la possibilità di accensione dell’illuminazione poiché è stato posato unicamente un “tubo vuoto” per posare i cavi elettrici già considerando possibili esigenze future». Inoltre i fari devono essere sostituiti con la nuova tecnologia LED, mentre i lampioni sono ancora utilizzabili.