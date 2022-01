Troppo facile, forse, cavarsela con l’inflazionata espressione «altri tempi». Ma non possiamo proprio esimerci dal fare questa scontatissima constatazione. Quell’agognata neve che si fa attendere quest’inverno era arrivata, eccome, nella prima settimana del febbraio 1977. Ne era scesa talmente tanta da far intervenire l’Esercito svizzero (nella fattispecie la scuola reclute Fanteria montagna 9) per sgomberare lo stadio Comunale di Bellinzona. Roba da non crederci ma è tutto vero, come ci ha segnalato un affezionato lettore, il quale aveva dovuto sudare le proverbiali sette camicie per liberare il rettangolo verde dell’ACB. Appena in tempo per consentire alla squadra della capitale di affrontare qualche giorno dopo (il 13 febbraio, una domenica) il Winterthur negli ottavi di finale della Coppa...