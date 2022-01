Quello storico conflitto e la chiesa rosso sangue

«Il 30 giugno 1422 si contese fieramente in queste campagne il possesso di Bellinzona, chiave dei passi alpini, fra le truppe confederate e l’esercito lombardo vincitore. Il Carmagnola in memoriam - 1922». Non è stato un giorno qualunque, quello ricordato all’inizio e dalla targa esposta all’esterno della chiesa di San Paolo, per la storia non solo di Arbedo (dove si svolse l’omonima battaglia) ma dell’intero territorio sudalpino.

Per gli obvaldesi e gli urani fu una disfatta epica, che ne arrestò per decenni l’espansione condotta a partire dagli inizi del XV secolo dopo l’alleanza strategica con la Leventina. E questo solo tre anni dopo essersi impossessati della Città e dei suoi castelli, con i baroni de Sacco («padroni» della Mesolcina) costretti a malincuore a cedere la signoria. Sulla...