«Un largo anello di colline la circonda: vi crescono i frassini campestri e il pioppo slanciato che è il giudice del popolo degli alberi». Al poeta polacco Adam Zagajewski piacerebbe il quartiere che dal 2030 si svilupperà a tappe al posto delle Officine FFS a Bellinzona. Ognuno di noi ha la sua città in cui vorrebbe abitare. Difficile, se non impossibile, soddisfare i desideri e i sogni di tutti che, come se non bastasse, sono in costante evoluzione. Quello che va bene oggi potrebbe essere superato domani. Stasera si è avuto un primo assaggio di cosa pensa la popolazione del progetto scelto dal Municipio e dal collegio d’esperti - quello, per intenderci, concepito dal consorzio formato da sa_partners di Zurigo, TAMassociati di Venezia e dall’architetto paesaggista milanese Franco Giorgetta - per pianificare il comparto di 120.000 metri quadrati ad un tiro di schioppo dalla stazione. Purtroppo l’emergenza sanitaria che ha obbligato a limitare a 50 i presenti nella tensostruttura allestita in piazza del Sole ha reso monco il dibattito. Ci saranno tempi migliori per discutere più approfonditamente dei contenuti previsti dal gruppo di esperti.

Fra parco e «Cattedrale»

A fare gli onori di casa sono stati il sindaco Mario Branda ed il capodicastero Territorio e mobilità Simone Gianini nonché l’architetto paesaggista Andreas Kipar, i quali hanno riassunto l’iter che ha portato alla scelta di affidarsi ad un mandato di studio in parallelo per delineare le visioni del post-Officina: lo stabilimento industriale lascerà la capitale dopo oltre un secolo per trasferirsi a Castione. Ha prevalso un progetto di rottura, che porta il verde nel cuore della Città grazie ad un grande parco pubblico (l’almenda), che fa della «Cattedrale» il fulcro ed il caleidoscopio della vita culturale, sociale ed aggregativa e che ai lati vedrà sorgere delle infrastrutture pubbliche, delle residenze e dei commerci di prossimità nonché il Parco dell’innovazione, verso il quale le autorità nutrono molte aspettative in fatto di posti di lavoro e di indotto economico. L’idea, che ha prevalso su altre quattro, sembra aver fatto breccia se non nel cuore (per ora) almeno nella mente dei bellinzonesi.

Non sono tuttavia mancate le voci fuori dal coro, come quella del geografo Gian Paolo Torricelli, secondo il quale «questo progetto è stato molto poco pensato: lo sfitto già oggi a Bellinzona è elevato». Dal canto suo Ivano Fontana ha reso attenti su quello che ha definito un «idillio fra Città, Cantone e Ferrovie». Non è così gli hanno replicato il sindaco e Luciana Mastrillo, responsabile dell’Ufficio del piano direttore. Ci si è confrontati in passato e lo si farà anche in futuro perché l’obiettivo di tutti è quello di dar vita ad un comparto modello.

Poetica, a piccoli passi

L’avveniristico quartiere - una primizia in Svizzera - vedrà la luce nella sua forma definitiva non prima del 2050-2070. Anche Bellinzona, come quella pensata dal poeta Zagajewski, sarà dunque una città «eretta in base ai preludi di Chopin». A piccoli passi, lentamente, sperando comunque in un’atmosfera meno malinconica. C’è da costruire il domani. Meglio farlo con il sorriso, pensando a chi abiterà, lavorerà e godrà della nascitura Porta del Ticino. Che, alla pari degli altri progetti, può essere ammirata fino a sabato 7 novembre nella mostra allestita in piazza del Sole. L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 19.

©CdT.ch - Riproduzione riservata