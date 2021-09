Responsabilità politiche non affrontate per quanto riguarda il coronavirus, incapacità di autocritica sui sorpassi di spesa, dipendenti comunali penalizzati, valutazioni fiscali aleatorie, mancanza di risposte in ambito scolastico e culturale. Riassumendo, sono questi i principali motivi per cui la minoranza della Commissione della Gestione boccia il Consuntivo 2020 della Città di Bellinzona. Dopo la relazione di maggioranza, ecco quella di minoranza a firma del solo Giuseppe «Pino» Sergi, rappresentante del gruppo d’opposizione MPS-Verdi-FA-POP. Com’era prevedibile la bocciatura politica del documento è praticamente totale, tanto per l’approccio quanto per i contenuti. Anzitutto, lo si contesta per «la sottovalutazione sistematica di eventi decisivi o importanti» come la pandemia e la vicenda...